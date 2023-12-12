«الوطنية للانتخابات» تشكر المصريين على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الساعات الأولى من اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة، شهدت إقبالا ملحوظا، حيث تجري الأمور على قدم وساق.

وأضاف بندراي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ استقبال الناخبين مستمر حتى نهاية اليوم في الساعة التاسعة مساء، لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، موجّها الشكر للمواطنين على مشاركتهم الكبيرة في الانتخابات الرئاسية.

ودعا مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين ممن لم يشاركوا في عملية التصويت إلى النزول والتصويت.