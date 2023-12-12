مسيرة لشيوخ الأزهر والأوقاف بالفيوم لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات

نظم رجال الأزهر الشريف والأوقاف بمحافظة الفيوم، ملحمة وطنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق آخر أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ اصطفوا في طابور تجاوز طوله أكثر من 50 مترًا تمهيدًا للإدلاء بأصواتهم.

كما نظم رجال الأزهر والأوقاف، مسيرة طويلة منذ السابعة والنصف صباحًا، لحث أهالي المحافظة على الإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الاقتراع.

وأدلى العاملون في الأزهر والأوقاف بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 فور فتح اللجان.

الانتخابات الرئاسية

وقال الشيخ علي فرحات، مدير التعليم الثانوي بالأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم لبوا نداء الوطن لهم، وقاموا بدورهم خلال الفترة الماضية، بتوعية المواطنين في مختلف القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة، وحثهم على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في عملية الانتخابات لاختيار رئيسهم.

مسيرة لحث المواطنين

وأكد «فرحات»، أنهم نظموا تلك المسيرة اليوم لحث باقي المواطنين على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، خصوصًا إن نسب المشاركة جيدة للغاية، ونحتاج إلى اكتمال المشهد بمشاركة كافة من لهم حق الانتخاب.

وشدد على إن المشاركة الإيجابية في عملية الاقتراع هي واجب ديني ووطني على كل مواطن ومواطنة ممن لهم حق الاقتراع، وأمامهم اليوم كاملًا حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

وكشف أن أكثر من 2 مليون ناخب بمحافظة الفيوم لهم حق الاقتراع، وقد أدلى أكثر من نصفهم بالفعل بأصواته وفقًا للطوابير التي شاهدناها أمام اللجان، ويجب أن يدلي الباقين ويؤودوا واجبهم تجاه وطنهم ومسؤوليتهم حرصًا على مستقبل مصر واستقرارها.

وكشف «فرحات»، أن الطابور بلغ طوله أكثر من 50 مترًا في مشهد رائع وعرس ديموقراطي غير مسبوق أمام لجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة بدائرة قسم شرطه أول الفيوم. وأكد على استمرار مشاركتهم على مدار اليوم في حث المواطنين على الإقبال والتصويت في انتخابات الرئاسة.