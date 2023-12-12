رئيس اللجنة العامة بالفيوم: لم نتلق أي شكاوى من مندوبي مرشحي الرئاسة

قال المستشار محمد عثمان، رئيس اللجنة العامة بقسم ثان الفيوم، إن اللجنة العامة بها 13 لجنة فرعية، و132 ألف ناخب تقريبا، ويسير العمل بصورة مرضية للغاية والكثافة كذلك وتزداد يوما بعد يوم.

وأضاف، خلال خلال اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن اليوم الثاني شهد كثافة أكثر من اليوم الأول، ولم نتلق أي شكوى من أي مندوب لأي من المرشحين.