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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس اللجنة العامة بالفيوم: لم نتلق أي شكاوى من مندوبي مرشحي الرئاسة

كتب:

شريف سليمان
11:48 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
جانب من اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

جانب من اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار محمد عثمان، رئيس اللجنة العامة بقسم ثان الفيوم، إن اللجنة العامة بها 13 لجنة فرعية، و132 ألف ناخب تقريبا، ويسير العمل بصورة مرضية للغاية والكثافة كذلك وتزداد يوما بعد يوم.

وأضاف، خلال خلال اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن اليوم الثاني شهد كثافة أكثر من اليوم الأول، ولم نتلق أي شكوى من أي مندوب لأي من المرشحين.

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