«الوطنية للانتخابات»: العمل منتظم في لجان المنصورة.. ولا يوجد أي مشكلات

قال المستشار عبد العظيم العشري، رئيس لجنة قسم أول المنصورة، إنّ اللجنة الأولى قسم أول المنصورة تضم 45 لجنة فرعية، والعمل منتظم في جميع اللجان الانتخابية.

وأضاف العشري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، أنّ إقبال الناخبين على التصويت كبير للغاية، ولا يوجد أي مشكلات داخل أي لجنة انتخابية.