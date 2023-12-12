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انتخابات المصريين بالداخل

«الوطنية للانتخابات»: العمل منتظم في لجان المنصورة.. ولا يوجد أي مشكلات

كتب:

منتصر سليمان
10:51 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المستشار عبد العظيم العشري رئيس لجنة قسم أول المنصورة

المستشار عبد العظيم العشري رئيس لجنة قسم أول المنصورة

قال المستشار عبد العظيم العشري، رئيس لجنة قسم أول المنصورة، إنّ اللجنة الأولى قسم أول المنصورة تضم 45 لجنة فرعية، والعمل منتظم في جميع اللجان الانتخابية.

وأضاف العشري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، أنّ إقبال الناخبين على التصويت كبير للغاية، ولا يوجد أي مشكلات داخل أي لجنة انتخابية.

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بقلم منتصر سليمان