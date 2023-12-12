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انتخابات المصريين بالداخل

«الوطنية للانتخابات»: «لجنة 28» تأخرت في فتح أبوابها بسبب حادث سير للقاضي

كتب:

نرمين عفيفي
10:57 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ اللجان الفرعية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، حيث كانت آخر لجنة فتحت أبوابها أمام الناخبين اللجنة 28 في الوراق، بسبب حادث لرئيس اللجنة.

وأضاف بندراي خلال كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه تلقى شكوى من أحد المواطنين أنّ اللجنة الفرعية رقم 83 في منيا القمح بالشرقية لا تعمل، وبالتواصل مع رئيس اللجنة تبيّن أنّه موجود ويباشر العمل ويستقبل الناخبين والأمور تجري على قدم وساق.

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