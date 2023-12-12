«الوطنية للانتخابات»: انتظام العمل في لجان كفر الشيخ والزقازيق وشبرا الخيمة

قال المستشار أحمد النجار، رئيس اللجنة العامة أول كفر الشيخ، إنّ عدد اللجان الفرعية 17، وجرى فتح جميع اللجان في مواعيدها، والعمل مستمر دون أي مشكلات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، لمتابعة مستجدات اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، وتنقله قناة إكسترا نيوز.

وأضاف المستشار أسامة الغندور، رئيس اللجنة العامة أول بالزقازيق، خلال المؤتمر، إنّ الأمور مستقرة والعمل مستمر منذ التاسعة صباحا، موضحا أنّه يشرف على 17 لجنة فرعية.

وتابع المستشار محمد أبو الخير رئيس اللجنة العامة أول بشبرا الخيمة، إنّ اللجنة قوامها 47 لجنة فرعية بـ35 ألف ناخب، مشيرًا إلى أنّ الحضور كبير للغاية وغير مسبوق، حيث تعمل اللجان بانتظام وتستقبل الناخبين.