انتظام عملية التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بأسوان

تشهد اللجان الانتخابية في أسوان إقبالا متزايدا من الناخبين، في اليوم الثالث على التوالي، مع توافد عدد كبير من السيدات والرجال وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

افتتاح اللجان في التاسعة صباحا

وافتتحت اللجان الفرعية في محافظة أسوان، وعددها 254 لجنة فرعية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين، وخاصة السيدات اللواتي يظهرن إقبالًا كبيرًا، للمشاركة في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024.

التأكد من سلامة اللجان

وحضر القضاة المشرفون على اللجان منذ الصباح بالتأكد من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة المناسبة، وتأكدوا من وجود ملصق يحمل رقم كل لجنة، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية و223 لجنة رئيسية. وبلغ عدد الناخبين في محافظة أسوان حوالي مليون و89 ألف و664 ناخبًا، وهم موزعون على 8 أقسام ومقار انتخابية عامة، وتشمل هذه الأقسام قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.