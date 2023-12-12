توافد شبابي في الساعات الأولى من ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بقصر النيل

شهدت الساعات الأولى من اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، توافد الشباب بشكل كبير للإدلاء بأصواتهم في مدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني التابعة لدائرة قسم قصر النيل ووسط البلد.

وقال هشام جمال، منسق إعلامي ومسؤول تنظيم اللجنة الانتخابية بمدرسة قصر الدوبارة، إنّه منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر يتوافد عدد كبير من الناخبين الشباب والأسر والعائلات مصطحبين معهم أطفالهم.

لجنة مدرسة قصر الدوبارة تشهد تنظيما كبيرا

وأضاف «هشام»، أن تصويت المواطنين داخل اللجان يسير بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المستشار المسؤول عن اللجنة نزل للمسنين بكشوف الأسماء خارج اللجنة ومساعدتهم للإدلاء بأصواتهم في فناء المدرسة، للتسهيل عليهم.

وأكد أن لجنة مدرسة قصر الدوبارة تشهد تنظيما كبيرا من اليوم الأول لانطلاق العملية الانتخابية، حيث يتعاون الجميع بدءا من أفراد الشرطة والمتطوعين والمشرفين على الانتخابات وحتى المستشارين، لتسهيل تصويت المواطنين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز السلم.