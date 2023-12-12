أطباء مستشفى بدر الجامعي يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

شارك مستشفى بدر الجامعي التابع لكلية الطب بجامعة حلوان، من أطباء وتمريض وإداريين بإشراف الدكتورة رشا رفاعي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد فاضل مدير المستشفى، في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بوعي منتسبي جامعة حلوان والشعب المصري الذي قال للعالم أجمع إن مصر بلد الحضارة، معربا عن فخره بوعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والنزول إلى صناديق الاقتراع وممارسة الحقوق التي منحها الدستور المصري للمواطنين.

وأكد رئيس الجامعة، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وتأتي تعبيرًا عما يشعر به المصريون تجاه وطنهم مصر، وإعطاء رسالة للعالم أجمع في الانتماء الوطني بالاصطفاف لدعم الوطن في الانتخابات الرئاسية والمشاركة الإيجابية الكثيفة، والتي لم تقف عند حد المشاركة في التصويت فقط، بل امتدت لمشاركة الطلاب في دعم العملية الانتخابية من خلال تواجدهم أمام المقار الانتخابية وتيسير التعرف على اللجان الانتخابية والمساعدة في تنظيم وتوجيه حركة الناخبين، مؤكدًا أن تلك الإيجابية تعكس الوعي القومي لدى الطلاب.