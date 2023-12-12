مسيرة ببورسعيد لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية (صور)

انطلقت مسيرة حاشدة من أمام محطة السكة الحديد بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، ضمت مختلف أطياف المجتمع البورسعيدي، للتأكيد على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024.

رفع أعلام مصر

ورفع المشاركون في المسيرة ببورسعيد أعلام مصر، وهتفوا «تحيا مصر»، و«عاشت مصر حرة»، و«النصر لمصر».

كما تقدم المسيرة رجال الدين الاسلامي والمسيحي، والعاملون بالتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة وجامعة بورسعيد، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية، وممثلو التحالفات الوطنية والأحزاب ببورسعيد.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ودعا المشاركون في المسيرة أهالي بورسعيد بالنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وأن مصر تمر بفترة عصيبة ويجب أن يلتف أبناؤها حولها.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، استمرار مشاركة العيادات المتنقلة التابعة لمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وخدمات تنظيم الأسرة، وذلك في التجمعات بمحيط لجان الانتخابات الرئاسية.