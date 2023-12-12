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انتخابات المصريين بالداخل

مسيرة من 5 آلاف ناخب في الأسمرات للتصويت بالانتخابات.. «مصر اليوم في عيد»

كتب:

إسراء عبد العزيز
10:23 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

خرج 5 آلاف ناخب في مسيرة في حب مصر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في آخر أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث اجتمع شباب وسيدات وأطفال على حب مصر.

«تحيا مصر.. تحيا مصر».. بهذه الكلمات رسم الناخبون بحي الأسمرات اليوم، مشهدا يدل على وفائهم للبلد وأهميتهم في المجتمع، حيث اجتمعوا منذ السادسة صباحا للتجهيز للمسيره، بواسطة شباب مصر سكان حي الأسمرات.

شباب يساعد الناخبين في المسيره

وزيّن الشباب أولى صفوف المسيرة وهم يرددون أغنية «مصر اليوم في عيد»، وقرر الشباب مساعدة السيدات والأطفال والتسهيل عليهم كل خطوات التنظيم، كي يعلموا الأطفال حب الوطن والحفاظ عليهم.

وبين أعضاء المسيرة التي جمعت 5 آلاف شخص في حب مصر، كبار السن الذين جاؤوا ليعملوا الصغار حب الوطن، وأزواج وزوجات برفقة أطفالهم، وأجداد في مشهد مهيب يبثت للعالم أجمع أنّ المصريين أصروا على اختيار رئيسهم القادم بكل حب وحرية.

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