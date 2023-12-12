مسيرة وماراثون دراجات بالدقهلية لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات

توافد الآلاف من المواطنين في مسيرة ضخمة وحاشدة تجوب شوارع المنصورة في محافظة الدقهلية، حاملين علما لمصر طوله 50 مترا، ولافتات كُتب عليها «تحيا مصر»، ورددوا «انزل وشارك.. خليك إيجابي»، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كما ضمت المسيرة ماراثون دراجات انطلق من شارع قناة السويس حتى ميدان المحافظة، وصولا إلى مكتبة مصر العامة بالمنصورة.

مسيرة حاشدة في شوارع المنصورة

وقال محمد نبيل، مواطن بالدقهلية، وأحد المشاركين في المسيرة، «هدفنا هو مصر، أناشد كل مواطن مصري شريف وأصيل محب لبلده ويخشى عليها أن ينزل ويدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، ويختار المرشح الرئاسي المناسب من وجهة نظره، يجب أن نثبت العالم الخارجي أن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية والحرية».

عُرس ديمقراطي

وتابعت ياسمين عبد الله مواطنة بالدقهلية، أن مصر تشهد عرسا ديمقراطيا، حيث لا يوجد أي ضغوطات أو توجهات لاختيار المرشح الرئاسي. وقالت «أنا انتخبت المرشح الذي أراه مناسبا من وجهة نظري للحفاظ على مصر وأمنها، وأناشد الشعب المصري بالتصويت، فالأمر لن يأخذ منك سوى دقيقة، والإجراءات ميسرة جدا».

إقبال السيدات على اللجان الانتخابية بالدقهلية

في السياق ذاته، اصطف عدد كبير من السيدات أمام اللجان صباح اليوم في محافظة الدقهلية، من أجل الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.

وعبرت آمال محمد لـ«الوطن» عن سعادتها بالمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024، وقالت «نزلنا علشان مصر، كلنا لازم ننزل ونشارك».