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انتخابات المصريين بالداخل

إقبال على لجان الوافدين في أكتوبر.. وطفل سوري يلقي شعرا عن مصر أمام اللجان

كتب:

أحمد أبوضيف - حسن مظهر
11:41 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان الوافدين في حي السادس من أكتوبر، إقبالا كبيرا من الناخبين، حيث تصدر الشباب أعلى نسب المشاركة بين المواطنين في اليوم الأخير لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

كما شهدت اللجنة إقبالا كبيرا من قبل العاملين في الشركات المصانع والمؤسسات في اليوم الأخير من العملية الانتخابية.

وظهر أمام اللجان طفل سوري يدعى حمزة إبراهيم، وهو يلقي شعرا عن مصر ودورها الكبير مع الدول العربية مؤخرا.

وقال الطفل حمزة لـ«الوطن»: «أعيش في مصر منذ سنوات، لم أرى غير المحبة والخير، ولم أشعر أنّني أعيش بعيدا عن بلدي، أمنياتي بكل الخير والنجاح لمصر».

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بقلم أحمد أبوضيف - حسن مظهر