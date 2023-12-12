إقبال على لجان الوافدين في أكتوبر.. وطفل سوري يلقي شعرا عن مصر أمام اللجان

شهدت لجان الوافدين في حي السادس من أكتوبر، إقبالا كبيرا من الناخبين، حيث تصدر الشباب أعلى نسب المشاركة بين المواطنين في اليوم الأخير لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

كما شهدت اللجنة إقبالا كبيرا من قبل العاملين في الشركات المصانع والمؤسسات في اليوم الأخير من العملية الانتخابية.

وظهر أمام اللجان طفل سوري يدعى حمزة إبراهيم، وهو يلقي شعرا عن مصر ودورها الكبير مع الدول العربية مؤخرا.

وقال الطفل حمزة لـ«الوطن»: «أعيش في مصر منذ سنوات، لم أرى غير المحبة والخير، ولم أشعر أنّني أعيش بعيدا عن بلدي، أمنياتي بكل الخير والنجاح لمصر».