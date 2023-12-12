المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، دعاء سليمة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وحرصت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، على مشاركتها في الانتخابات ضمن صفوف الشعب المصري وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وفق اهداف الجمهورية الجديدة.

وأكدت أن مشاركة الملايين من الشعب المصري تأتي انطلاقا من رغبة الجميع لبناء الجمهورية الجديدة، ودعت إلى ضرورة المشاركة الإيجابية من باقي جموع الناخبين في هذا المشهد الديمقراطي انطلاقا من الواجب الوطني على كل مصري.