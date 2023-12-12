مسيرة للمعلمين والشباب إلى لجان الانتخابات الرئاسية في مطروح (صور)

خرج معلمو مطروح وشبابها بالزي البدوي في مسيرة حاشدة في شوارع مدينة مرسى مطروح، في اليوم الثالث للاستحقاق الديموقراطي للانتخابات الرئاسية.

وبدأت المسيرة من شارع زاهر جلال للتصويت في لجان وسط المدينة، وضمت مئات المعلمين والإداريين من مدارس النجيلة وسيدي براني ومطروح، وذلك للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

مسيرة حاشدة إلى اللجان الانتخابية في مطروح

وبدأت مسيرة المعلمين بالتجمع بالقرب من ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح، وإلتف حولها جمع غفير من العاملين بالتربية والتعليم، وبعض العاملين في المديريات الخدمية الأخري رافعين أعلام مصر، واتجهت نحو عدد من المقار الإنتخابية للاقتراع بمدينة مرسى مطروح وسط مشاركة ايجابية غير مسبوقة للمعلمين فى العرس الديمقراطي الانتخابات الرئاسية 2024.

المشاركة في انتخابات الرئاسة

ووصلت مسيرة المعلمين إلي عدة لجان في مرسى مطروح منها لجنة مدرسة تحفيظ القرآن ولجنة مدرسة عادل الصفتي ولجنة مدرسة زاهر جلال ولجنة مدرسة باحثة البادية، في أجواء مبهجة صدرّها معلمو مطروح والعاملون.