مدير «تعليم الجيزة» يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بلجنة بالهرم

أدلى أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، باللجنة الانتخابية في مدرسة لجنة مدرسة الفؤاد، والتابعة لإدارة الهرم التعليمية، والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين.

الانتخابات الرئاسية 2024

ووجه وكيل الوزارة للمعلمين والمعلمات ولكل العاملين في المديرية، والإدارات التعليمية بأداء واجبهم الوطني، وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.