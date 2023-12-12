المتحدث باسم «التعليم» يدلي بصوته في الانتخابات بمدينة الإنتاج الإعلامي

أدلى الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وحضر الدكتور عادل إلى لجنة الاقتراع صباح اليوم، وشارك في العملية الانتخابية في اليوم الأخير للانتخابات والذي ينتهي في تمام التاسعة مساءً.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة» وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».