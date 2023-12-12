رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

المتحدث باسم «التعليم» يدلي بصوته في الانتخابات بمدينة الإنتاج الإعلامي

كتب:

علي سمير
11:44 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
عادل عبدالغفار

عادل عبدالغفار

أدلى الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وحضر الدكتور عادل إلى لجنة الاقتراع صباح اليوم، وشارك في العملية الانتخابية في اليوم الأخير للانتخابات والذي ينتهي في تمام التاسعة مساءً.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة» وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».

اقرأ المزيد:

مسلم: أحداث غزة حفزت المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

«الوطنية للانتخابات» تشكر المصريين على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

مسيرة للمعلمين والشباب إلى لجان الانتخابات الرئاسية في مطروح (صور)
بقلم علي سمير