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انتخابات المصريين بالداخل

«الوطنية للانتخابات»: مؤتمرات الهيئة تهدف إلى التوعية بكيفية عمل المؤسسة

كتب:

محمد عيسى
12:02 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ مؤتمرات الهيئة تهدف إلى التوعية بكيفية عمل الهيئة بداية من تحديد موعد الاستفتاء سواء انتخابات رئاسية أو مجلسي النواب أو الشيوخ حتى إعلان النتيجة.

وعرض بنداري، في المؤتمر المنعقد مع وسائل الإعلام المحلية والدولية بمقر الهيئة، تفاصيل الهيكل الإداري للهيئة وتفاصيل عمل الهيئة، إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وأبرز البروتوكولات التي أبرمتها الهيئة مع الجهات وبينها البريد ووزارة التضامن الاجتماعي.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.