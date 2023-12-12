«الوطنية للانتخابات»: الإقبال على التصويت في المنوفية غير مسبوق

قال المستشار صلاح أبو الفتوح رئيس اللجنة العامة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إنّه يشرف على اللجنة العامة رقم 7 بالمنوفية، والتي تندرج تحتها 60 لجنة فرعية بإجمالي 218 ألفا و202 صوت.

وأضاف خلال اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية نقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ العملية الانتخابية تجري على قدم وساق في مركز الشهداء، والإقبال غير مسبوق، والقضاة ورؤساء اللجان الفرعية يبذلون جهدا مكثفا، مشيرًا إلى أنّ اللجنة تقدم المساعدة وسط تعاون كامل من الأجهزة التنفيذية والأمنية.