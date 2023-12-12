زاك إيفرون يحيي ماثيو بيري من ممشى المشاهير: أفكر فيك كثيرا

احتفل النجم الأمريكي زاك إيفرون بوضع نجمة باسمه في ممر المشاهير بهوليوود تقديرا لإنجازاته المهنية، وخلال الاحتفالية وجّه الشكر إلى النجم الراحل بطل سلسلة «Friends»، ماثيو بيري، الذي توفي في أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 54 عامًا، حيث نادى اسمه بصوت عال قائلا: «بيري كان لطيفًا وكريمًا معي أثناء تصوير فيلم (17 Again) عام 2009».

وتابع زاك إيفرون الحديث عن الفيلم وتعاونه مع ماثيو بيري، قائلا: «كان التعاون معه ومع المخرج بور ستيرز أمر ممتع للغاية، وقد دفعني حقًا وحفزني بعدة طرق، لقد دفعني ذلك حقًا إلى الفصل التالي من مسيرتي المهنية، ولهذا السبب، شكرًا جزيلاً لك يا ماثيو. أفكر فيك كثيرًا اليوم»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

يعتبر زاك إيفرون، الذي ظهر لأول مرة كنجم لثلاثية أفلام ديزني بعنوان «High School Musical» في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، هو الشخصية رقم 2767 في صناعة الترفيه التي تحصل على نجمة على ممشى المشاهير، وفقًا لبيان صحفي رسمي.

ماثيو بيري يختار زاك إيفرون لتجسيد سيرته الذاتية

في العرض العالمي الأول لفيلم «The Iron Claw» الشهر الماضي، أخبر إيفرون مجلة «بيبول»، أنه سيكون منفتحًا على إمكانية لعب دور الممثل الراحل ماثيو بيري في فيلم سيرة ذاتية مستقبلي.

وجاء ذلك بعد ما أعرب الممثل الراحل في تصريحات سابقة عن اهتمامه باختيار إيفرون أن يجسد شخصيته حال تقديم فيلم عن حياته، وهو ما رد عليه إيفرون قائلا: «يشرفني أنّه كان يفكر في أن أجسد شخصيته، ويشرفني القيام بذلك».