«التنسيقية»: إقبال كثيف في معظم المحافظات.. وانتظام العمل في 8029 لجنة

تستمر غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في متابعة الانتخابات الرئاسية، لمتابعة ورصد عملية التصويت في الداخل، لليوم الثالث والأخير، من خلال فريق متابعة يصل لنحو 20 ألف متابع ومتطوع، بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، حيث يتم رصد العملية الانتخابية لحظة بلحظة منذ فتح باب اللجان الانتخابية وحتى إغلاقها على مدار أيام الانتخاب.

ورصدت التنسيقية انتظام العملية الانتخابية في اليوم الثالث، وفتح معظم لجان الاقتراع في موعدها في التاسعة صباحًا، باستثناء عدد قليل من اللجان التي بدأ فيها التصويت متأخرًا بعض الوقت، حيث جرى فتح 8029 لجنة في 27 محافظة، وبلغت نقاط الرصد 15011 عملية رصد.

كما رصدت التنسيقية استمرار احتشاد المواطنين أمام اللجان منذ الصباح الباكر وبدء عملية التصويت، ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أي مخالفات حتى الآن.

ورصدت التنسيقية مشاركة كبيرة من الشباب في اليوم الثالث على التوالي للتصويت في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب أعداد كبيرة من كبار السن والسيدات، وحرص ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، كما تلاحظ وجود ازدحام شديد في لجان الوافدين بمختلف المحافظات.

كما رصد متابعونا توافد الناخبين بكثافة في بعض المحافظات الساحلية رغم سقوط أمطار وسيول ومنها مطروح.

ورصد التنسيقية متابعو غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، استمرار احتفالات المواطنين وسعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الاحتشاد أمام اللجان في كثير من المحافظات، واستمرار اصطحاب الأسر للأطفال أثناء التصويت ورفع علم مصر خلال توجههم للجان الاقتراع.

كما رصد متابعو التنسيقية استمرار تقدم محافظة القاهرة في نسبة الإقبال أمام اللجان ومحافظات سوهاج وبني سويف والجيزة والدقهلية والغربية والمنوفية، كما تلاحظ استمرار التصويت بشكل متوسط في محافظات أسيوط والسويس والإسماعيلية حتى الآن.

وتجرى عملية الانتخاب على 3 أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويتابع العملية الانتخابية «24 سفارة و67 دبلوماسيا يتابعون الانتخابات، و14 منظمة دولية بـ220 متابعا».