محمود مسلم يكشف عن تحديات مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية.. أبزرها حرب غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن غرف عمليات المرشحين تشيد بالعملية الانتخابية والحياد الحكومي والإعلامي وتدعو الناخبين لاستكمال اليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره عبر قناة «العربية»، أن الأحداث في غزة ومشاركة 3 رؤساء أحزاب لهم تمثيل كبير في البرلمان أدت إلى ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات.

وأكد أن من أبرز التحديات التي ستواجه الرئيس القادم على الصعيد الداخلي، تتمثل في المشكلة الاقتصادية، والتي ستكون على رأس أولويات الرئيس المنتخب، فضلا عن زيادة الصادرات وحل مشكلة القروض علاوة على زيادة جذب الاستثمارات، يأتي ذلك إلى جانب التحدي الآخر الذي وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء ترشحه هذه المرة وهو دعم التعددية الحزبية والحياة السياسية بشكل كبير بالفترة المقبلة خاصة أن هناك انتخابات برلمانية في 2025.

وأشار إلى أن التحديات التي ستواجه الرئيس القادم على المستوى الخارجي، هي الأزمة في قطاع غزة والتضامن الكامل مع القضية الفلسطينية وإيقاف التهجير القسري، فضلا عن الوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار تمهيدا لحل عادل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين، بينما التحدي الثاني يتمثل في كل ما يحيط بمصر من أزمات سواء على الناحية الغربية بليبيا أو الجنوبية بالسودان، مؤكدا أن الحدود المصرية أصبحت ساخنة وملتهبة من كل النواحي.