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انتخابات المصريين بالداخل

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في القناطر الخيرية والمرج

كتب:

عبده أبو غنيمة ومحمود فؤاد
12:57 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
سيدات يتصدرن المشهد

سيدات يتصدرن المشهد

تصدرت السيدات مشهد بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المشهد اليوم منذ الصباح الباكر، حيث حرصوا على التوافد للجان الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وسط حالة من الفرحة العارمة، حاملين أعلام مصر.

شهدت الساعات الأولى من اليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية إقبالا جيدا من المواطنين على التصويت، إذ امتدت الطوابير في بضع لجان إلى أكثر من 5 أمتار.

وقال ناصر حسين، أمين عام حزب الحرية المصري في المرج، إنّ الحضور الجماهيري في الانتخابات بدائرة المرج، خلال اليومين الأولين للتصويت والساعات الأولى من اليوم الأخير كان كبيرا للغاية.

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وأضاف حسين، لـ«الوطن»، أنّ الصفة المميزة للساعات الأولى من اليوم الأخير من الانتخابات وجود أعداد كبيرة من السيدات، ولا سيما من صغار السن، مشيرًا إلى أنّ الساعات المقبلة وبالتحديد قبل غلق باب التصويت ستشهد وجود أعداد كبيرة من الرجال، وخاصة من الموظفين الذين يعودون من أعمالهم متأخرين.

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