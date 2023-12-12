أطفال الروضة يستمتعون بأجواء الانتخابات الرئاسية في الدقهلية: ناخبو المستقبل

أقبل العديد من الأطفال، على اللجان بشكل ملحوظ في اليوم الثالث لسير العملية الانتخابية بالدقهلية، من أجل الاستمتاع بأجواء العملية الانتخابية، ومعرفة كيف يدلي- من لهم الحق في التصويت- بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

توعية الأطفال بالمشاركة السياسية

وعلّم رئيس لجنة في مدرسة الناصرية الابتدائية قبل بدء عملية التصويت رسميًا، الأطفال كيفية المشاركة في الانتخابات والتعرف على الحبر الفسفوري الخاص بالانتخابات، بهدف توعيتهم.

من جهته، قال إبراهيم عتمان، مدير مدرسة الناصرية الابتدائية لـ«الوطن» إن العديد من أطفال المدرسة ذهبوا إلى اللجان من أجل التعرف على سير العملية الانتخابية بالدقهلية، وكيفية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

توعية الأطفال وإدراكهم لمفهوم العملية الانتخابية

وأضاف «عتمان»: «الهدف الأساسي هو توعية الأطفال وإدراكهم لمفهوم العملية الانتخابية، لابد للأطفال أن يفهموا كيف تجري الانتخابات».

وأكد أن رئيس اللجنة، شرح للأطفال مفهوم الانتخابات ببساطة وكيفية، التصويت بداية من استلام النموذج، وصولا إلى وضع الورقة في الصندوق وغمس الإصبع في الحبر الفسفوري.

شهدت اللجان إقبالًا كبيرًا من الأطفال بجانب أسرهم، من أجل التعرف على العملية الانتخابية، باعتباره الحدث الأكثر تداولًا في مصر في مختلف اللجان.