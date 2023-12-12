«شاهندا وأبرار» طالبتان تطوعتا لمساعدة المواطنين في الانتخابات: «بلدنا جميلة»

بعيون تملؤها الأمل والبهجة، شاركتا «شاهندا» و«أبرار» حديثي التخرج من كلية الآداب؛ في الانتخابات الرئاسية 2024، من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، وارتسمت على وجوههما الابتسامة، معبّرين عن فرحتهما بالنزول معًا مجتمعين على أهمية التصويت واختيار رئيس مصر المناسب لآمالهما.

أول مرة مشاركة في الانتخابات

تقول شاهندا إبراهيم محمد: «السنة دي أول مرة أنزل أنتخب وأشارك في الانتخابات حسيت إني لازم أنزل كنت بتفرج على التليفزيون وشوفت إعلانات كتير قدامي إني أنزل وأكون إيجابية، واتفقت أنا وصديقتي «أبرار» ننزل سوا ونشارك التجربة».

وتابعت «شاهندا»: «بصراحة التجربة كانت مختلفة وجديدة علينا والأجواء جميلة وسط الأغاني الوطنية اللي بتخلي جوانا شعور بالانتماء، إحنا بلدنا جميلة ولازم الناس تنزل تشارك علشان مستقبلنا، لازم نكون إيجابيين».

تطوعت أبرار وشاهندا على مساعدة الناخبين في الدخول للجان التصويت وخاصة كبار السن، قائلين: «لا ننتمي لأي حزب ونتطوع من أجل مساعدة أهالينا وحثهم على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم».

التطوع لمساعدة المواطنين في الانتخابات

اتفقت أبرار الدسوقي مع صديقتها شاهندا في حديثهما لـ«الوطن»، على التطوع لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، قائلة: «لازم تنزلوا الموضوع مش بياخذ أكثر من عشر دقائق.. إحنا لقينا معاملة كويسة من الأمن وكمان وقت الزحمة.. الشرطة النسائية قامت وساعدت الناس.. الناس في اللجنة كانت قمة في الذوق وكمان رحبوا بينا واستقبال رائع.. انزلوا واختاروا اللي يناسبكم بس المهم تنزلوا.. خلينا ننزل ونرسم مستقبلنا بإيدينا».