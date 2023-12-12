«الوطنية للانتخابات»: الانتخابات الرئاسية أُجريت في موعدها الصحيح

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة تعاقدت على العديد من التجهيزات اللوجستية، وبينها الحبر الفسفوري الذي تعاقدت عليه مع مصلحة الكيمياء بمواصفات معينة كي لا تضر الناخب.

وأضاف بنداري خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّه جرى التعاقد على طباعة بطاقات الاقتراع، ونماذج الفتح والغلق وتجهيز الصناديق، موضحا أنّ الهيئة عاينت المقرات واللجان الانتخابية الخاصة بالاقتراع في جميع المحافظات، وعن التنسيق بشأن اختيار المدارس كلجان فيتم التنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية وهيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ هناك مشككين طعنوا في أنّ الانتخابات الرئاسية أُجريت مبكرا قبل موعدها، وهي مزاعم غير صحيحة، كما أنّ الانتخابات الرئاسية أجريت تحت إشراف قضائي كامل.