«التنسيقية»: توافد أهالي أسوان على لجان الانتخابات في آخر أيام التصويت

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توافد المواطنين بلجان محافظة أسوان، للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.