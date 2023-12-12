مسيرات شعبية بالمحافظات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (صور)

نظم عدد من الكيانات الشبابية والشعبية في المحافظات، اليوم الثلاثاء، مسيرات حاشدة في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، لحث المواطنين علي النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

مسيرة حاشدة في أسيوط

نظمت الكيانات الشبابية في محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء ومع ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، مسيرة حاشدة لحث المواطنين علي النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتقدم المسيرة الشبابية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وقيادات الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة ومختلف الأطياف المجتمعية بالمحافظة لأرسال رسالة للجميع أن مصر نسيج واحد.

وانطلقت المسيرة الشبابية الحاشدة من أمام ديوان عام محافظة أسيوط وجابت شارع المحافظة ورفع المشاركين أعلام مصر وفلسطين وكذلك ترديد هتافات «انزل وشارك في انتخابات بلدك».

مسيرات شعبية في أسوان

ونظم أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة وجامعة أسوان، مسيرة جماهيرية حاشدة توجهت إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم صباح اليوم.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان، وتجمع عدد من المواطنين الذين شاركوا بحماس خلالها حتى وصولها إلى لجنة مدرسة محمد الدمرداش بمدينة أسوان.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان توافد عدد كبير من قبيلة بني هلال، بالتزامن مع توجه مسيرة نحو اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجارية لعام 2024.

مسيرة من كل أطياف المجتمع القنائي

ونظم الآلاف من كل أطياف المجتمع القنائي، وغالبيتهم من الشباب، مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، لاختيار رئيس الجمهورية الجديد.

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد ناصر تقدمها قيادات ورموز محافظة قنا، ومن خلفهم جموع غفيرة من الشباب مرددين هتافات وطنية لدعم الدولة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، وانتهت المسيرة التي طولها نحو كيلو متر في ميدان بنزيون.