هل ترتفع أسعار الذهب عالميا في عام 2024؟.. «معلومات الوزراء» يوضح

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أحدث التوقعات في سوق الذهب العالمية، وذلك في العدد 27 من النشرة الشهرية لأسعار السلع الاستراتيجية العالمية، موضحا أحدث التوقعات العالمية لأسعار الذهب في 2024.

توقعات البنك الدولي

وأوضحت النشرة أنه وفقا لتوقعات البنك الدولي، يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1700 دولار للأونصة في عام 2024، بانخفاض من 1900 دولار للأونصة في عام 2023.

واستندت هذه التوقعات على افتراضات حول النمو الاقتصادي العالمي وأسعار السلع الأساسية وأسعار الصرف والتضخم.

توقعات «جولدن مان ساكس»

وأوضحت النشرة الشهرية لأسعار السلع العالمية الاستراتيجية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى رصد بيانات أسعار السلع الاستراتيجية العالمية، أنه وفقًا لتوقعات «جولدن مان ساكس»، تتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2133 دولارًا للأونصة في عام 2024، حيث يعتقد محللو الشركة أن الذهب سيتم تداوله أعلى من السوق على المدى القريب، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مكانته كأصل ملاذ آمن.

تطور أسعار الذهب

ولفتت النشرة إلى ارتفاع متوسط سعر الذهب عالميا ليسجل 1982.24 دولار أمريكي أوقية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر2023 « 23-27 أكتوبر 2023» مقابل 1950.00 دولارًا أمريكيا أوقية خلال الأسبوع الثالث « 16-20 أكتوبر 2023، بينما ارتفع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ في المتوسط 1653.16 دولار أمريكي / أوقية.

- انخفض المتوسط الشهري لأسعار الذهب عالميا ليصل إلى 1908.06 دولارات أمريكية/ أوقية خلال أكتوبر 2023 مقابل 1912.41 دولار أمريكي / أوقية خلال سبتمبر 2023، بينما ارتفع مقارنة بنحو 1667.34 دولار أمريكي أوقية خلال أكتوبر 2022.

سبب انخفاض الأسعار العالمية للذهب خلال أكتوبر 2023

- أرجع المحللون سبب انخفاض الأسعار العالمية للذهب خلال أكتوبر 2023 إلى البيانات الأمريكية التي تشير إلى تشدد ظروف سوق العمل، مما أثار المخاوف بشأن إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت الأمر الذي سيعزز من قيمة الدولار المنافس التاريخي للذهب.