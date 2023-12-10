أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الأحد.. «عيار 21 بكام؟»

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، خلال منتصف التعاملات اليومية في محلات الصاغة المصرية، ثباتاً ملحوظاً، مقارنةً بأسعار بداية التعاملات الصباحية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 في تعاملات المساء، ليسجل 2785 جنيهاً بدون مصنعية، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 24، ليسجل 3183 جنيهاً، بحسب آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم، وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بدون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة بمصر اليوم الأحد، حيث سجل نحو 2918 جنيهاً، للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة في مصر، خلال تعاملات مساء اليوم الأحد، حيث سجل 2785 جنيهاً للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة بمصر، مساء اليوم، حيث سجل نحو 2387 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 14

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 ليسجل نحو 1857 جنيهاً، للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، ثباتاً بمحلات الصاغة، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، حيث سجل نحو 22280 جنيهاً للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية 2003 دولارات.