اشتري وانت مطمئن.. أعرف أسعار سبائك الذهب اليوم

تعتبر السبائك الذهبية هي أفضل الطرق الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها خاصة في الذهب، خاصة وأنها تتميز بالعديد من المميزات التي تجعلها أفضل من المشغولات الذهبية للادخار والاستثمار، لذلك يتجه الكثيرون لمتابعة أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 9-12-2023.

أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

وتتأثر أسعار سبائك الذهب بالتحركات الدائمة واللحظية المتغيرة التي تحدث في سوق الذهب سواء المحلية أو العالمية، خاصة وأن كل انخفاضات الأسعار تعتبر فرصة جيدة للشراء خاصة للراغبين في الاستثمار وادخار الأموال في وعاء ادخاري أمن، وفق مؤسسة «جولد إيرا» لتداول الذهب.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في المحلات، وكذلك الشركات الخاصة بتداول السبائك، حيث توفر الشركات المصنعة للسبائك عدد كبير من الأوزان والتي تبدأ من الربع جرام.

وتتيح الشركات ومحلات الصاغة أوزان عديدة من السبائك الذهبية، بسعر يقدر بـ907 جنيهات لسبيكة.

وسجلت أسعار السبيكة الذهب وزن الـ 0.25 جرام (ربع جرام) من عيار 24 مبلغ 907 جنيهات، بينما بلغ سعر السبيكة وزن 0.50 جوام (نصف جرام) نحو 1704 جنيهًا.

اشتري سبيكة جرام بـ 4 ألاف جنيه

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 24، وزن جرام واحد، حوالي 3248 جنيها للسبيكة، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام، 8106 جنيهات، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 16 ألفا و212 جنيهًا، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات، مبلغ 32 ألفا و425 جنيها، وتأتي أسعار السبائك بالمصنعية والدمغة.

كما يتم توفير العديد من الأوزان الأخرى مثل الـ25 جراما والـ50 جراما وهو ما يخلق العديد من الاختيارات أمام المواطنين الراغبين في امتلاك كل الأوزان بما يتناسب مع إمكانياتهم.