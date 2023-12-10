أسعار الذهب اليوم الأحد 10-12-2023 في مصر.. اعرف عيار 21 بكام

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 10-12-2023، في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية، في محلات الصاغة المصرية، استقرارا نسبيا، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية للأمس، حيث استقر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2785 جنيها دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 3183 جنيها، خلال بداية التعاملات اليومية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاءً ويستخدم في صناعة السبائك، وذلك وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر دون مصنعية

وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقرارا في محلات الصاغة دون مصنعيه، حيث سجل نحو 2918 جنيها للشراء دون مصنعية، كما قد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2785 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر في محلات الصاغة، نحو 2387 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1857 جنيها للشراء دون مصنعية، كما قد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-12-2023، استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 22280 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2003 دولارات.