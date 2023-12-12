مسيرات تجوب المحافظات للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة (صور)

نظم عدد من الكيانات السياسية والشعبية مسيرات في عدد المحافظات، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.

«مستقبل وطن» ينظم مسيرة في سوهاج

ونظم حزب مستقبل وطن في سوهاج، مسيرة طلابية داخل مدينة سوهاج، للمشاركة بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية، وسط حضور كبير من قيادات حزب مستقبل وطن وجمع كبير من المواطنين والأهالي والشباب والسيدات.

مسيرة ضخمة لـ«تعليم قنا»

وفي قنا، نظمت مديرية التربية والتعليم مسيرة حاشدة تقدمها الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وقيادات المديرية وموظفيها وقيادات إدارة قنا التعليمية لحث المواطنين على التجاوب مع الحدث الانتخابي وتأدية الواجب الدستوري.

مسيرة «حماة وطن» في مطروح

وتصدر شباب قبائل مطروح من مختلف العائلات في محافظة مطروح مسيرة حاشدة في الشوارع نظمها حزب حماة الوطن بمطروح، بدأت من وسط مدينة مرسى مطروح، وتوجهت إلي العديد من اللجان الانتخابية منها لجنة مدرسة زاهر جلال ولجنة مدرسة أبو بكر الصديق، ولجان السيدة عائشة، ووادي ماجد غرب مرسى مطروح لحث المواطنين علي المشاركة في انتخابات الرئاسة في اليوم الثالث علي التوالي.

مسيرة «الشباب والرياضة» في الغربية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية مسيرة تحت شعار «المشاركة الوطنية.. واجب وطني»، ضمت عددا كبيرا من جميع العاملين بقطاع الشباب والرياضة بالغربية ، حيث أن المشاركة في العملية الانتخابية، تعكس وعي والتزام الجميع بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

مسيرة حاشدة لـ«حماة وطن» في بورسعيد

نظم حزب حماة وطن أمانة محافظة بورسعيد، برئاسة المهندس محمد سلامة، أمين عام الحزب بالمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2024.

مسيرة وسط العريش

وفي شمال سيناء، نظم الآلاف من أهالي سيناء مسيرة حاشدة طافت شوارع وميادين مدينة العريش، دعما للاستحقاق الانتخابي، مطالبة الجميع بالنزول الى الانتخابات ورد الجميل.

كما شاركت أطياف المجتمع في مسيرة حاشدة نفذها حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، وشارك في المسيرة أطفال بزي الحزب.