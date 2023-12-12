مسيرة حاشدة لطالبات جامعة بنها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت طالبات جامعة بنها مسيرة حاشدة لحث طلاب الجامعة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، وانتشرت قوات الأمن في كافة لجان ومقار الانتخابات على مستوى المحافظة لتأمين الناخبين واللجان والقضاة والمشرفين على عملية التصويت لضمان قيام كل منهم بأداء دوره في سهولة ويسر.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، العملية الانتخابية داخل غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.