إقبال على لجان الانتخابات الرئاسية في المحافظات.. كرنفال ديمقراطي (صور)

شهدت اللجان الانتخابية في المحافظات، خلال اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار والفئات للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

لجان الوافدين في أسيوط

وتصدر الشباب بلجنة الفاروق التجريبية لغات بحي شرق أسيوط وكذلك لجان الوافدين المشهد، حيث اصطف الشباب امام اللجنة منذ انطلاق عملية التصويت في الانتخابات للادلاء باصواتهم في الانتخابات رافعين أعلام مصر.

وقال محمود علي، احد طلاب جامعة أسيوط، إنه قرر مصاحبة أصدقاءه في مجموعة والذهاب الي اللجنة الانتخابية للمشاركة والإدلاء باصواتهم واختيار رئيس مصر المقبل، مضيفا أن الشباب واعي ويعلم ما يدور في الوطن والمخاطر التي يتعرض لها.

انتظام العملية الانتخابية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام سير العملية الانتخابية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 وفتح جميع اللجان بالمحافظة فى تمام التاسعة صباحا دون اى عقبات، مؤكدا أن عملية التصويت مستقرة ومنتظمة بجميع اللجان منذ بداية استقبال االناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات رصدت توافد الناخبين على أبواب اللجان في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية استعدادا للتصويت فى مشهد حضارى يعبر عن إيجابية المواطن المصرى، مشيراً إلى أن اليوم الاول و الثانى شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين من مختلف الفئات العمرية من مواطنى المنيا، وجدد المحافظ دعوته للمواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى وذلك لإستكمال مسيرة البناء والتنمية.

محافظ قنا يشيد بمشاركة ذوي الهمم والشباب

وفي السياق ذاته، أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية علي عدد من المراكز الإنتخابية لليوم الثالث علي التوالي.

وتفقد المحافظ مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين للمغتربين بمدينة قنا، لجنة رقم 19 وافدين بما فيهم الصم وذوي الهمم، للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية وتسخير كل الإمكانات اللازمة لراحة الناخبين والمواطنين.

توافد أهالي حلايب وشلاتين على اللجان

وشهدت لجان البحر الأحمر اليوم الثلاثاء إقبالا من أهالي الجنوب على لجان حلايب وشلاتين، حاملين في ثالث أيام الإنتخابات الرئاسية 2024، حاملين أعلام مصر، وتكسو الفرحة وجوههم مرتدين الزي الرسمي لأهالي الجنوب معتبرين الانتخابات الرئاسية عرس وواجب وطني.

وأشار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر الي وعي أهالي جنوب البحر الأحمر في المشاركة في الانتخابات الرئاسية2024، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إلى أن بداخلهم كل الحب لمصر موجها الأجهزة بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاتمام العملية الانتخابية في جنوب البحر الأحمر.

إقبال على لجنة مركز شباب كوم أمبو بأسوان

وشهدت لجنة مركز شباب كوم أمبو بمحافظة أسوان، حضورًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار رئيس البلاد في العام 2024.

وتجاوز الإقبال على التصويت في محافظة أسوان التوقعات الأولية، حيث توافد الناخبون بأعداد هائلة إلى مراكز الاقتراع بجميع أنحاء المحافظة للمشاركة في الاستحقاق ولتحديد مستقبل البلاد.

زحام أمام مقار الانتخابات الرئاسية

وشاركت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بتوافد الناخبين على اللجان الانتخابية المختلفة لليوم الثالث على التوالى، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية باليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك منذ بدء عملية الاقتراع رسميا، وسط إجراءات امنية وتنظيم من الشباب المتميز من مراكز شباب القليوبية من أعضاء شعب الكشافة والجوالة واندية التطوع والكيانات الشبابية المختلفة والشعب البرلمانية.

وأجرى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة تفقدية صباح اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية لتفقد اللجان العامة لفرز الأصوات باندية ومراكز شباب القليوبية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد اللجان وتذليل اى معوقات لتيسير على الهيئة المشرفة على الانتخابات.

إقبال الناخبين على اللجان في بورسعيد

واستمر الإقبال الحاشد على اللجان الإنتخابية بمحافظة بورسعيد، منذ الساعات الأولى، لفتح أبواب الاقتراع أمام الناخبين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

وتوجهت حشود غفيرة من المواطنين لمقار الانتخابات الرئاسية الانتخابية بمحافظة بورسعيد، للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية.

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الإسكندرية

وتصدرت الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية المشهد الانتخابى لليوم الثالث على التوالي، ونظمت الإدارات التعليمية على مستوى الإسكندرية مسيرات حاشدة لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

كما واصلت سيدات غرب الإسكندرية تصدر المشهد السياسي الانتخابي باللجان الفرعية فى اليوم الثالث على التوالي، حيث استمر توافد السيدات مصطحبين أطفالهم على المقار الإنتخابية، وظهرت طوابير السيدات أكثر من الرجال فى معظم اللجان فى اليوم الثالث من الإنتخابات الرئاسية ليؤكدن حرصهن على التواجد بقوة وكثافة مما يعطى الإنتخابات ظاهرة صحية للمجتمع المصري.