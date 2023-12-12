معلومات عن يوسف المنسي.. وزير فلسطيني اعتقله الاحتلال وأحدث غضبا في غزة

غضب واسع داخل قطاع غزة خلال الساعات الماضية مع بث جهاز الشاباك للاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر التحقيق مع يوسف المنسي، وزير الاتصالات الفلسطيني السابق في حكومة الفصائل الفلسطينية، بعد اعتقاله؛ إذ ظهر منتقدًا في حديثه حركة «حماس» ويحيى السنوار، القيادي في فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

من يوسف المنسي بعد اعتقاله في عزة؟

وسرد يوسف المنسي، الوزير السابق بالمقاومة الفلسطينية، بعض المعلومات عنه خلال مقطع الفيديو، الذي أحدث ضجة في قطاع غزة، والذي لفتت إليه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، وهي كالتالي.

- اسمه يوسف محمود حامد المنسي

- يبلغ من العمر 71 عاما

- في وقت سابق تولى مناصب عدة وزير الأشغال ووزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية الـ12 التي كانت ترأسها إسماعيل هنية.

- كما تولى المنسي منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ماذا قال يوسف المنسي؟

وخلال المقطع الذي تم نشره بصحف دولة الاحتلال الإسرائيلي، وصف يوسف المنسي، يحيى السنوار بأنه مصاب بجنون العظمة، وفي المقابل يرى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم تصوير المقطع تحت ضغط، فيما يقول آخرين أنه لا صحة لما نشرته إسرائيل.

وبعيدا عن ما قاله يوسف المنسي، كانت صحيفة عبرية خرجت مسلطة الدور على ما قاله يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة ، أثناء لقاؤه المحتجزين الإسرائيليين داخل أحد الأنفاق وقد تحدث معهم باللغة العبرية، مؤكدا لهم أنهم «أكثر أمنًا هنا» وأنه لن يحدث لهم شيء.