سيدة مريضة بالسرطان وابنتها كفيفة من أمام إحدى اللجان: «لبينا نداء الوطن»

«حسينا بالخطر على مصر علشان كده نزلنا وشاركنا في الانتخابات الرئاسية 2024، لاستقرار مصر»، رسالة قالتها إيمان شوقي محمد التي تعاني من مرض «السرطان»، وابنتها من ذوي الإعاقة البصرية «كفيفة» لـ«الوطن» أثناء مشاركتهما في الانتخابات.

العزيمة والإرادة هي من تنتصر دائماً، فرغم المشقة والظروف الصعبة من مرضهما، إلا أن إيمان وابنتها رشا صلاح تواجدا في لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي، لتأدية واجبهم تجاه الوطن.

صاحبة الـ65 عامًا، تعاني من المرض اللعين «السرطان»، وتتبع برنامجًا علاجيًا خاص يستلزم الراحة والمواعيد الصحيحة لتلقي العلاج، إلا أن حب الوطن يقهر أي ظروف، فهو يسري كالدم في الشريان، فكان الغالب في نزولهما للمشاركة في بناء واستقرار مصر.

رشا صلاح «الابنة الكفيفة» سارت على نهج المرأة المصرية العظيمة، والتي كانت ولا زالت وستستمر جزء مهم وشريك أساسي في اي بناء ونجاح وانجازات داخل مصر؛ إذ حرصت على الحضور للجنة الاقتراع والأدلاء بصوتهما في العرس الديمقراطي.

«بنت مصر» والتي رسخت وأكدت أن الخير لا ينضب أبدا من نساء مصر اللاتي دائما يظهرن في الازمات الكبرى، قالت إنها أصرت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ولم تفكر لحظة في العزوف وتلبية نداء الوطن، مشددة على أنها في غاية السعادة بسبب المشاركة في هذا الحدث، وهذا دورنا جميعا كأبناء مصر.

من جانبها قالت إيمان صاحبة الـ65 عاما، «من أجل مصر يمكن أن افعل أي شي.. انا تعبانة والله وعندي سرطان ونزلت عشان بلدي تقف على رجليها، وبنتي من ذوي الإعاقة وصممت أنها تنزل وتشارك».

وتابعت: « نزلت عشان المخاطر اللي موجودة حول مصر، ولازم نقف خلف بلدنا في الأوقات الصعبة اللي بتعيشها، وانا مش عايزة اي حاجة غير استقرار بلدي ونعيش في أمان».