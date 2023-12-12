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انتخابات المصريين بالداخل

«التنسيقية»: شباب البساتين يتقدمون الصفوف أمام لجان الانتخابات الرئاسية

كتب:

إسراء سليمان
12:42 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
جانب من الانتخابات الرئاسية

جانب من الانتخابات الرئاسية

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إقبالا كبيرًا من الناخبين في البساتين، وعلى رأسهم الشباب الذين أحتلوا الصفوف الأمامية، للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

 

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.