رئيس اتحاد عمال مصر: الإقبال على الانتخابات الرئاسية مشهد حضاري يليق بالوطن

قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ عمال مصر يسطرون ملحمة وطنية بالاحتشاد أمام لجان الانتخابات بجميع محافظات الجمهورية في مظهر حضاري يليق بمصر وتاريخها وحضارتها، مؤكدا أنّ تلك الحشود الغفيرة رسالة إلى العالم بأن المصريين يقدمون نموذجا في الممارسة الديمقراطية، وأنهم على قلب رجل واحد، للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأكد رئيس عمال مصر، أنّ المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية من جميع طوائف الشعب المصري، دليلا قويا على مدى وعي الشعب المصري بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، بحجم المخاطر التي تهدد الأمن القومي.

وأوضح أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وعلى جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والمجتمعية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، الذى يتابعه العالم، من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.