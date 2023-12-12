«النواب الأمريكي» يتجه إلى فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن بتهم التربح.. ما القصة؟

تسود توقعات بأن يصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الأربعاء، على إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق الذي يجريه لمساءلة الرئيس جو بايدن المنحدر من الحزب الديمقراطي، تمهيدًا لعزله حال إدانته، بحسب ما نقل عدد من وسائل الإعلام الأمريكية اليوم.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي

ووفقًا لوكالة أنباء «رويترز»، يتهم الجمهوريون في مجلس النواب الرئيس الديمقراطي وعائلته بالتربح بشكل غير سليم من القرارات السياسية التي شارك فيها «بايدن» كنائب للرئيس خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في الفترة من 2009 وحتى 2017.

كما اتهم الجمهوريين وزارة العدل الأمريكية بالتدخل بشكل غير سليم كذلك في التحقيق مع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، وهو ما تنفيه الوزارة، فيما قدمت النائبة الجمهورية كيلي ارمسترونج يوم الخميس الماضي قرارا من 14 صفحة يسمح لمجلس النواب بكامل أعضائه بالتصويت على التفويض بإجراء التحقيق.

الجمهوريون يبحثون عن تقديم أدلة

وفشل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن في تقديم أدلة تربط تصرفات بايدن كنائب للرئيس بأعمال ابنه، ومن غير المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ، حيث يتمتع حزب بايدن الديمقراطي بأغلبية ضئيلة، ومن ثم فإنه ستكون هناك صعوبة في الاتجاه نحو إجراءات عزله كما فشل الأمر من قبل مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال النائب بايرون دونالدز، وهو عضو جمهوري في إحدى اللجان الثلاث التي تحقق في قضية بايدن، لشبكة فوكس نيوز قبل يومين إنه يتوقع أن ينتهي التحقيق في غضون الشهرين المقبلين وأن يقوم مجلس النواب بصياغة مواد المساءلة في وقت ما في الربيع المقبل.

تحركات لعزل بايدن من قبل الجمهوريين

وفي شهر سبتمبر الماضي، أعلن الجمهوري كيفن مكارثي إطلاق تحقيق رسمي في عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفي هذه الأثناء، أعرب رئيس البيت الأبيض عن قناعته بأن نجله هانتر، المشتبه به في مخالفات ضريبية، لم يرتكب أي أعمال غير قانونية.

وفي وقت لاحق، قال رئيس مجلس النواب إن قرار عزل الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن سيتم اتخاذه «قريبا جدا»، بحسب تعبيره.