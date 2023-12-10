ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع رأي قبل الانتخابات الرئاسية 2024

أظهر استطلاع للرأي نشر السبت الماضي، تقدم دونالد ترامب على جو بايدن في استطلاعات الرأي الوطنية للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد يوم من وصف الرئيس الأمريكي سلفه بأنّه «حقير» في حدث بكاليفورنيا، بحسب ما كشفت عنه صحيفة «جاريان» البريطانية.

نتيجة استطلاع الرأي

وأجرى استطلاع الرأي صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، وأظهر أنّ بايدن حصل على أدنى نسبة تأييد خلال رئاسته، وهي نتيجة تتفق إلى حد كبير مع دراسات حديثة أخرى أثارت القلق في الدوائر الديمقراطية قبل أقل من عام من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وقالت وول ستريت جورنال إنّ الاستطلاع أظهر تقدم ترامب على بايدن بـ4 نقاط، 47% مقابل 43%، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الاستطلاع أنّ الرئيس الأمريكي السابق هو المفضل في اختبار مباشر للتنافس المحتمل على البيت الأبيض في عام 2024.

ترامب في مشكلة

ورغم أنّ «بايدن» أعرب عن رغبته في الترشح لولاية ثانية، فإنّ كثيرين في الحزب الديمقراطي يرغبون في رؤيته يتنحى، خوفا من تقدمه في السن.

وفي الوقت ذاته، فإنّ ترامب رغم تقدمه في السباق للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري بما يقرب من 50 نقطة، لا ينافسه أيضًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مشاكله القانونية المتعددة.

وفي حفل لجمع التبرعات ليلة الجمعة، انتقد بايدن ترامب بسبب تصرفاته في 6 يناير 2021، وقال بايدن لجمهور بينهم حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي: «إنّه ببساطة حقير»، في إشارة إلى كيف وقف ترامب وشاهد أعمال الشغب التي تتكشف على شاشة التلفزيون ولم يفعل شيئًا لوقفها.