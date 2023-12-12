بعلم مصر.. وفد من «المقاولين العرب» يدلون بأصواتهم في الانتخابات

استقبلت مدرسة محمد فريد التجريبية بحي عابد، وفد من العاملين بشركة المقاولين العرب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقدم وفد المقاولين العرب حاملين أعلام مصر ورايات الشركة، ومرددين في اللجان: «تحيا مصر.. تحيا مصر».

عكاشة: نمر على اللجان طوال الانتخابات وصوتنا لمن يرفع اسم مصر عاليا

وقال محمد عكاشة رئيس الشؤن الإدارية بشركة المقاولين العرب: «نمر على اللجان منذ بداية اليوم الأول، وندلي بصوتنا».

والتقط العاملين بشركة المقاولين العرب صورة تذكارية تجمعهم مع بعض وفي الخلفية علم مصر وشعار شركة المقاولين.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، صباح يوم أول أمس الأحد، وينتهؤ التصويت اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا، وتبدأ عمليات الفرز عقب ذلك.