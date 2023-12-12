«التنسيقية» شعلة حماس لا تتوقف.. جولات ميدانية على اللجان في اليوم الثالث

واصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتهم الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث من تصويت المصريين بالداخل، إذ حرصوا على التأكد من توافر سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، والتقوا عددًا من المواطنين من أبناء المحافظات والوافدين للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم للإدلاء بأصواتهم.

وأجرى النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، جولة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيما تواجد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسط الناخبين في شبين القناطر.

وتواجد النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن التنسيقية، مع أهالي دائرته، خلال إدلائهم بأصواتهم، في مدارس البدرشين، وأحمد عرابي والشهيد عاطف الإسلامبولي، فيما تواجد النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسط المواطنين والحشود الكبيرة أمام اللجان الانتخابية في منطقة بولاق الدكرور.

ومن جهة أخرى، حرص أعضاء التنسيقية على الإدلاء بأصواتهم في كل أنحاء الجمهورية، وذلك لليوم الثالث والأخير، بالانتخابات الرئاسية.

وأدلى مصعب أمين، أمين سر مجلس الأمناء بالتنسيقية، بصوته في لجنة الوافدين بمدرسة أحمد عرابي الثانوية بالقاهرة، وأدلى أحمد خالد ممدوح بصوته في مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، ونورا عبد الستار، في لجنة الوافدين بالنادي الأهلي.كما أدلى محمد حمزة الدوي، بصوته في لجنة المغتربين بمحطة مصر، وفيولا فهمي بمدرسة قاسم أمين الإعدادية، ومحمود الدسوقي، في لجنة الوافدين بمدرسة محمد فريد التجريبية بعابدين.

فيما أدلى رجب عبد التواب، بصوته في لجنة المغتربين بمدرسة أحمد عرابي الثانوية، بالجيزة، ومازن شقوير بمدرسة الصفا والمروة الإعدادية بالهرم، وأنور محمود إسماعيل، في مدرسة أبو بكر الصديق التجريبي بالشيخ زايد، وأحمد عبد الصمد، بمدرسة الشهيد مصطفى الخطيب الرسمية للغات في 6 أكتوبر.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.