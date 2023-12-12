علامة النصر بالحبر الفسفوري.. بصمة الأطفال تزين العرس الانتخابي (صور)

صمموا على الذهاب مع ذويهم، رغم أنه لا يحق لهم التصويت، لكنهم قرروا أن تكون صورهم بالحبر الفسفوري وعلم مصر شاهدة على صوتهم، الذين لم يضعوه في صناديق الاقتراع، هم أطفال مصر الحاضرون بقوة في مشهد انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والذين التقطوا صورا تذكارية داخل وخارج اللجان بعد غمس أصبعهم في الحبر الفسفوري.

أطفال يشاركون في الانتخابات

حمل الأطفال الأعلام في أيديهم، في حين صبغ الحبر الفسفوري اليد الأخرى، هكذا ظهرت الطفلة رنيم عادل البالغة من العمر 5 سنوات، أمام إحدى لجان محافظة الجيزة، لتكون شاهدة على أول انتخابات رئاسية أُجريت في حياتها، وفق والدتها هبة عبد العال: «صممت أخد رنيم معايا علشان تتعلم يعني إيه انتماء وحب البلد، وتعرف إزاي الانتخابات بتتعمل، وكانت فرحانة، خاصة مع سماح قاضي اللجنة بوضع إصبعها في الحبر الفسفوري، قالتلي يا ريت العلامة متروحش».

رافعا علامة النصر بإصبعه المغموس في الحبر الفسفوري، كتعبيرا عن سعادته بانتخابه الرمزي، هو الطفل إبراهيم البالغ من العمر 7 سنوات، وفقا له: «أنا فرحان علشان بابا خدني معاه اللجنة، والناس اتعاملت معايا كويس وخلوني أحط صوباعي في الحبر، عرفت إن المشاركة في الانتخابات حاجة عظيمة علشان بلدنا، والمرة دي كانت اختيار رئيس البلد فده شيء كويس».

أطفال مصر يبعثون رسائل حب الوطن

رسالة حب وتأييد لقيادة مصر، بعثها الطفل زياد مروان البالغ من العمر 4 أعوام من أمام لجنة انتخابات الحسين في القاهرة، بعدما اصطحبه والده معه أثناء الإدلاء بصوته، وفق والده: «هو اللي اختار لافتة انزل شارك وقول رأيك علشان يتصور جنبها، وكان فرحان ورفع علامة النصر وحط إيده في الفسفور».

«عمرو علي وبوسي وناريمان»، 4 أحفاد كانوا برفقة جدهم وجدتهم في لجان الانتخابات، صمموا على غمس أصبعهم في الحبر الفسفوري أثناء التصويت، وفقا للجد الشحات منسي: «خدت أحفادي أنا ومراتي علشان يتعلموا يعني إيه انتخابات ويبقى عندهم وطنية وانتماء».