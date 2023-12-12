افتتاح فعاليات معرض فوود أفريكا للصناعات الغذائية

افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة الثامنة لمعرض «فوود أفريكا» للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض «باك بروسيس» للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد كبير من رؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية وقيادات وزارة التجارة والصناعة، حيث تقام فعاليات المعرضين بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناحا وطنيا.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنّ معرض فوود أفريكا يقام تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، أبرزهم المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المجلس والتصديري للطباعة والتغليف وغرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار، مشيرا إلى أنّ المعرض يشهد إقبالا كبيرا من الزوار إلى جانب اجتذابه لبعثة مشترين تضم نحو 500 مشتري دولي متخصص.

وأوضح سمير أنّ المعرض يمثل تجمعا مهما للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والخضراوات الطازجة ومدخلات الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق العالم ويسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية، لافتا إلى أنّ إقامة المعرض للعام الثامن على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الأفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.