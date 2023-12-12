رئيس «محلية النواب» يشيد بالعملية الانتخابية: أثبتت عزيمة المصريين أمام العالم

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية 2024 رسمت خارطة الطريق للوطن، إذ شهدت إقبالا كثيفا منذ بداية الاقتراع، وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المشاركة السياسية للشعب المصري في الانتخابات من جميع فئات الشعب برهنت بشكل قاطع للعالم بأن التحديات والظروف لن تقف حائلا أمام عزيمة المصريين في استكمال مشوار البناء والتقدم.

وأشار إلى دور المرأة والشباب في دعم الانتخابات الرئاسية، لاسيما وأن تواجد المرأة منذ الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات كان محفزا لكثير من فئات الشعب للمشاركة والتصويت في اللجان الانتخابية.

وأوضح أن انتظام سير العملية الانتخابية وراءه الدور الكبير الذى بذلته الهيئة الوطنية للانتخابات منذ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، مشددا على أهمية الاستفادة من الروح الوطنية التي جمعت المصريين من خلال تدريب الشباب على العملية السياسية.