رؤساء اللجان يشكرون الهيئة الوطنية للانتخابات: داعمة باستمرار

أجرى المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عدة اتصالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعدد من رؤساء اللجان العامة للتأكد من سير العملية الانتخابية بشكل جيد في يومها الثالث.

وأكد رؤساء اللجان أن العمل يسير على قدم وساق دون أية معوقات أو أي مخالفات، موجهين الشكر للهيئة على دعمها المستمر ومتابعتهم.

من جهته قال المستشار محمد ماهر أبو الخير، رئيس لجنة أول شبرا الخيمة، إن اللجنة يتبعها 47 لجنة فرعية، مؤكداً ان هناك انتظام في فتح كافة اللجان الفرعية دون اية معوقات .

وتجري الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب اليه