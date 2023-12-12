إقبال كثيف من أهالي القلج بالقليوبية للتصويت في الانتخابات الرئاسية

توافد أهالي منطقة القلج بالقليوبية على لجان الاقتراع بكثافة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، رافعين شعار المشاركة من أجل رفعة الوطن ورد الجميل.

واصطف أهالي القلج من كافة الفئات العمرية أمام لجنة الشهيد أحمد راضي، كما شهدت اللجان تنظيما من المواطنين المتطوعين وتسهيل دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين أن ما نشهده اليوم وعلى مدار الثلاثة أيام غير مسبوق في تاريخ المنطقة، حيث إن المشاركة الجماهيرية أذهلت الجميع ما يؤكد حب أهالي المنطقة للوطن.

خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي

يذكر أن انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، التي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة كلا من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.