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انتخابات المصريين بالداخل

مراسلة «إكسترا نيوز» بالجيزة: لجان المحافظة تشهد إقبالا من الناخبين

كتب:

نرمين عفيفي
02:47 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
شيرين مجدي مراسلة "إكسترا نيوز" من الجيزة

شيرين مجدي مراسلة "إكسترا نيوز" من الجيزة

قالت شيرين مجدي، مراسلة «إكسترا نيوز» من الجيزة، إن الإقبال متواصل من قبل الناخبين، منذ بدء فتح اللجان، ووقف المواطنون في طوابير.

وأضافت مراسلة «إكسترا نيوز» من الجيزة، أنّ الجيزة يوجد بها 6 لجان عامة، و457 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية 751، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت 6 ملايين و243 ألف ناخب، مشيرا إلى أنّ الإقبال من الرجال والنساء والشباب وكبار السن كبير، إذ يتوافد الناخبون على مدار الساعة، كما أنّ هناك تيسيرات كبيرة من اللجنة الانتخابية للناخبين.

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