محافظ القاهرة يتفقد لجان الزمالك لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة تسهيلات الانتخابات الرئاسية 2024، حيث بدأت الجولة من لجنة الوافدين داخل لجنة نادي الأهلي بالزمالك، وذلك وسط تواجد عدد من القيادات الأمنية لتأمين دخول الناخبين.

وحرص محافظ القاهرة على الحديث مع عدد من الشباب أمام لجنة النادي الأهلي والاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وذلك وسط تواجد مئات المواطنين أمام لجنة المغتربين بالنادي الأهلي بالزمالك.

فد المواطنين على صناديق الاقتراع

وشهدت لجان منطقة الزمالك توافد المواطنين على صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتهم في اليوم الثالث والأخير للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأمام المقر الانتخابي بكلية الفنون الجميلة بالزمالك اصطف الناخبون من مختلف الأعمار انتظارا لدورهم في الدخول إلى اللجنة، كما نشط الشباب المتطوعون في مساعدة كبار السن للوصول إلى لجنتهم.

فيما شهد المقر الانتخابي بالنادي الأهلي المخصص للمغتربين، انطلقت مسيرة شبابية، رفع خلالها المشاركون الأعلام المصرية، فيما رافقتهم سيارات تذيع الأغاني الوطنية لحث المواطنين على المشاركة في استحقاقهم الدستوري